Napoli, Insigne in Coppa Italia alla ricerca del gol perduto

Insigne, la guida del Napoli in coppa Italia. Lorenzo gioca domani sera contro il Sassuolo e avrà una carica speciale: dopo l'assenza per squalifica contro il Bologna salterà infatti anche la partita di domenica prossima contro la Lazio per la seconda giornata di stop.



IL DIGIUNO DI LORENZO

L'ultimo gol in campionato all'Empoli, il 2 novembre. Un altro su rigore, quattro giorni dopo in Champions League al San Paolo contro il Psg, poi il digiuno e il 2018 chiuso nel peggiore dei modi con l'espulsione al Meazza contro l'Inter. La voglia matta di ricominciare il nuovo anno da protagonista, i precedenti positivi con il Sassuolo, squadra alla quale ha già fatto gol in questo campionato. Tutti gli ingredienti per una serata positiva: Lorenzo punto di riferimento azzurro in coppa Italia, manifestazione che rappresenta un chiaro obiettivo stagionale con la possibilità di affrontare la Juventus in finale.

GLI ALTRI BIG

Ancelotti si affiderà anche ad altri big per la prima partita dopo la sosta che rappresenta sempre un'insidia un po' per tutti. Il tecnico emiliano ha vinto una coppa Italia da allenatore, quella con il Milan nel 2002-2003 e quattro da calciatore tutte con la Roma (1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86). Contro il Sassuolo ci sarà Allan, il brasiliano oggetto delle attenzioni di mercato del Psg, squalificato con la Lazio: il brasiliano domani sera sarà il pilastro del centrocampo, reparto dove mancherà per infortunio Hamsik. Un grande trascinatore il mediano che vuole lasciare il segno nella prima partita dell'anno, visto che poi sarà costretto a stare fermo nell'impegno successivo degli azzurri. E giocherà Koulibaly, anche lui squalificato contro la Lazio e in attesa la prossima settimana del verdetto della Corte Federale sul ricorso presentato dal club azzurro per la riduzione della sanzione. In campo anche altri big contro il Sassuolo, in attacco sarà Milik a fare coppia con Insigne (Mertens ieri ha svolto lavoro differenziato per la distorsione alla caviglia accusata nell'allenamento di giovedì a Castel Volturno): il polacco ha chiuso l'anno con la doppietta al Bologna ed è arrivato a quota 10 in campionato. Arek è il più in forma tra le punte azzurre, un'alternativa importante per gli schemi di attacco del Napoli: gli azzurri adesso possono sfruttare anche i cross dalle fasce per i colpi di testa dell'ariete polacco. Un valore aggiunto in questa fase del reparto offensivo, dopo un periodo poco brillante. Ci saranno però anche delle novità, previsto anche l'impiego di qualcuno che ha giocato meno dall'inizio o a partita in corso, tra questi Diawara, Rog, Ounas e Yuounes.





