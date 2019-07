Napoli, Insigne incontra Wahlberg e Milik lo punge: «Parlate a gesti?»

Il Napoli tornerà ad allenarsi domani a Castel Volturno e i tre giorni di riposo concessi dalla società sono stati l'occasione per gli azzurri per una mini vacanza prima di rituffarsi nella preparazione per la prossima stagione. Lorenzo Insigne è a Capri per alcune ore di relax e proprio sull'isola ha incrociato Mark Wahlberg, noto attore hollywoodiano.



«Un piacere averti conosciuto» ha scritto subito il capitano azzurro su Instagram, postando una foto con l'attore. Tante le risposte divertite degli utenti, tra cui quella del compagno di squadra Arek Milik: «Come avete parlato, a gesti?» ha scherzato il polacco provocando le risate di molti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA