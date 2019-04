«Insigne, ipotesi Atletico Madrid: in Italia nessuna altra squadra»

di Roberto Ventre

De Laurentiis parlò tempo fa di 100 milioni per Insigne, sicuramente la base d'asta attuale partirebbe da almeno 70-80. Certo è che per intavolare una trattativa ci vorrebbe ancora adesso una di quelle offerte irrinunciabili per il club. Rispetto a qualche tempo fa Lorenzo non vive, però, un buon periodo in maglia azzurra. I tifosi lo hanno fischiato al momento del cambio con Younes nel ritorno di Europa League contro l'Arsenal, Ancelotti lo ha lasciato in panchina per tutta la partita con l'Atalanta. Sono aumentate, quindi, le possibilità di un suo addio a giugno ma Lorenzo è legato da un contratto con il Napoli fino al 2022 e per muoversi ci vorrebbe comunque una proposta allettante per lui e il club, altrimenti il suo percorso proseguirebbe in azzurro e poi più avanti si potrebbe poi anche eventualmente prospettare la possibilità di un rinnovo. Tutto, quindi, è ancora apertissimo.



