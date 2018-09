Le mille facce del nuovo Napoli: è Insigne il jolly di Ancelotti

di Roberto Ventre

Le mille facce del Napoli di Ancelotti, l'ultima trovata di Carlo: Insigne centrale d'attacco in coppia con Mertens in un 4-4-2 tutto nuovo contro la Fiorentina. Una mossa che ha funzionato soprattutto nella ripresa quando è entrato Milik al suo fianco. Il sistema di gioco ha funzionato soprattutto in termini d'equilibrio ma non è detto che sia quello definitivo, Ancelotti infatti potrà cambiare ancora e riaffidarsi al 4-3-3, oppure al 4-3-2-1 e in determinate circostanze anche al 4-2-3-1 con i quattro attaccanti schierati tutti quanti insieme contemporaneamente.



Il Napoli resta aperto a più soluzioni tattiche: Ancelotti deciderà in base allo stato di forma degli azzurri, alla partita e alle caratteristiche dell'avversario. Sarà così anche domani sera a Belgrado nell'esordio di Champions League contro lo Stella Rossa in un caldissimo e tutto esaurito Marakana. Partenza degli azzurri prevista in tarda mattinata da Capodichino, niente allenamento a Castel Volturno come nei tre anni di Sarri: gli azzurri disputeranno stasera la rifinitura a Belgrado. Con il gruppo c'è anche Meret ma il portiere non è ancora disponibile: partirà con i compagni per continuare il suo programma specifico di allenamenti dopo la frattura all'ulna accusata a Dimaro il secondo giorno di ritiro.



