Insigne, niente Nazionale: lascia l'Italia e torna a Napoli

Solo stamane i medici della Nazionale decideranno se portare a Yeravan, in Armenia, Lorenzo Insigne. Ma per il fantasista di Frattamaggiore sarà fumata nera. Pronto a lasciare anche il ritiro della Nazionale, dopo aver lasciato prematuramente Juventus-Napoli, tutto nei pochi giorni che hanno scalfito il largo, abbondante sorriso che era stampato sul suo volto dopo la vittoria con la Fiorentina. Lorenzo Insigne non ha particolari lesioni muscolari, un edema che fa male, che non ti consente d'allenarti con la mente sgombra e i muscoli distesi. Ed è per questo motivo che è stato convocato dal ct Mancini per le sfide contro Armenia e Finlandia, entrambe in trasferta, Vincenzo Grifo del Friburgo.



