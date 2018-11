Napoli, il cuore di Insigne e Mertens per il piccolo Alex: «Aiutiamolo»

Ha fatto il giro d'Italia nelle ultime settimane la notizia di Alessandro Maria, il bimbo di un anno e mezzo affetto una malattia genica rarissima che non lascia speranze di vita senza un trapianto. Tanti i ragazzi scesi in campo in diverse città italiane, un gesto di affetto e solidarietà incredibile nei vari punti di tipizzazione creati con la stretta collaborazione di Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo), in attesa che Alessandro e i suoi genitori, italiani ma residenti a Londra, possano finalmente esultare per la notizia che attendono da mesi.



Anche in questo weekend saranno tanti i punti in cui continuerà la ricerca di un donatore compatibile col piccolo Alex, anche a Napoli dove in campo sono scesi direttamente i calciatori azzurri. «La vita di Alessandro è appesa ad un filo, tu potresti essere il suo donatore. Aiutiamo questo bambino» il messaggio che sta girando in città nelle ultime ore mandato da due campionissimi della squadra azzurra come Lorenzo Insigne e Dries Mertens.



A Napoli, l'appuntamento è per sabato 10 novembre dalle 9 alle 19 in piazza del Plebiscito, per la raccolta dei tamponi salivari da tipizzare. Per poter donare bisogna avere tra i 18 e i 35 anni, e portare con sé documento di riconoscimento e tessera sanitaria.

