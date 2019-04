Napoli, Insigne resta ai box: nuovi guai muscolari in allenamento

Non si calmano le acque intorno a Lorenzo Insigne, il più chiacchierato degli azzurri in questo finale di stagione tutt'altro che entusiasmante. Dopo la panchina contro l'Atalanta il capitano del Napoli di Ancelotti potrebbe saltare anche la trasferta di Frosinone a causa di alcuni fastidi muscolari che Insigne ha lamentato nelle ultime sessioni di allenamento.



Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, è da monitorare la sua situazione fisica nelle prossime ventiquattro ore, alla vigilia della trasferta dello Stirpe. Guai che sono un peso ulteriore alla situazione del calciatore napoletano, al centro di critiche dei tifosi e voci di mercato. Domani ultimo allenamento per Ancelotti con la conferenza stampa, quindi le convocazioni e la partenza verso Frosinone.





