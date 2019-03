Insigne, ma che succede? Nuovo infortunio, rischia l'Arsenal

di Roberto Ventre

Un fastidio avvertito all'adduttore destro durante l'allenamento, allo stesso muscolo dove s'infortunò nel prepartita di Salisburgo. Insigne si è fermato appena ha accusato il dolore durante la seduta di ieri mattina a Castel Volturno. «Insigne ha interrotto l'allenamento per una contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra», ha spiegato il Napoli sul sito. Salterà Roma e Empoli e molto probabilmente anche il Genoa: c'è ottimismo invece per la sfida con l'Arsenal a Londra dell'11 aprile, quella ovviamente di gran lunga più importante per gli azzurri, l'andata del quarto di finale di Europa League. Tredici giorni dovrebbero essere sufficienti per recuperare, anche se per poter stabilire con più precisione i tempi di rientro bisognerà comunque attendere gli esami strumentali, verificare con maggiore esattezza il tipo di contrattura e infine la risposta di Insigne alle sollecitazioni negli allenamenti. Ovviamente Lorenzo farà di tutto per essere in campo a Londra in una sfida molto suggestiva e soprattutto fondamentale ai fini della qualificazione alle semifinali di Europa League.



