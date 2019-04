Insigne, c'è l'offerta dell'Atletico: Simeone mette sul piatto 55 milioni

di Marco Giordano

Il futuro di Lorenzo Insigne resta ancora tutto da scrivere: con un ventaglio di possibilità che partono dal rinnovo, passano per la semplice permanenza ed arrivano alla cessione. Il suo agente, Mino Raiola, è al lavoro per trovare un altro ventaglio, quello di offerte da presentare a De Laurentiis, con una consapevolezza: se la richiesta resterà di 100 milioni, si può arrivare ad ottenere la cessione di Insigne ad 80 milioni, non un centesimo in meno. Tra l'altro, con la necessità di una o due operazioni contestuali: soprattutto Lozano, ma anche Fares, calciatori in scuderia Raiola che piacciono a Giuntoli ed Ancelotti. Ad oggi, però, l'agente, dopo un primo sondaggio esplorativo, ha ricevuto solo due concrete manifestazioni d'interesse: quella dell'Atletico Madrid e quella di una squadra italiana di prima fascia. Su questa seconda ipotesi, uno scenario facilmente intuibile dispone, in quest'ordine, le possibili pretendenti: Inter, Milan e Roma. La Juve non ha mai manifestato interesse per Insigne. Dall'Italia, però, è arrivato solo una richiesta di disponibilità a trattare, con annessa valutazione: 60 milioni per il cartellino.



Se gli interessi di altri top-club europei, finora, non si sono sostanziati in alcun contatto, l'Atletico Madrid ha parlato con Raiola e con il club azzurro. È stata offerta una cifra precisa: 55 milioni, molto lontana dalle idee di De Laurentiis. C'è stato anche un contatto tra il ds colchonero Andrea Berta e Carlo Ancelotti: i due si conoscono da tempo, una chiacchierata tra buoni amici. Berta ha manifestato il suo gradimento per il giocatore mentre il tecnico ha spiegato i suoi piani: restano tutti i migliori, Insigne compreso. Raiola, che non farebbe troppa fatica a trovare un accordo con l'Atletico Madrid, è consapevole che al momento lo scenario più probabile è quello della permanenza di Insigne a Napoli. Anche perché lo stesso Raiola aveva bisogno di una grande stagione di Lorenzo per poter strappare una cifra vicina a quella richiesta da De Laurentiis.



