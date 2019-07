Capitan Insigne sfida la Juventus: «È il Napoli più forte di sempre»

«Ci fa piacere vedere questa cornice di pubblico. In tanti mi acclamano e ne sono felice, i tifosi sono importanti per noi. Spero di ricambiare l’affetto, sono napoletano e gioco con questa maglia». Lorenzo Insigne è tra i più amati del ritiro di Dimaro e non si nasconde alle telecamere Sky.



«Credo che questo sia il Napoli più forte di sempre. Lo scorso anno abbiamo preso un calciatore come Fabian che si è rivelato un campione. I giocatori forti da noi sono sempre i benvenuti», ha continuato. «Non sta annoi fare acquisti, ma la società sta lavorando per rinforzare questa squadra. Manolas è un grande calciatore con esperienza, non pensiamo al mercato della Juventus ma solo a noi».Nessun problema per l’utilizzo in campo. «Ho parlato con Ancelotti del ruolo, lui pensa che io possa giocare in ogni posizione dell’attacco. Spero di ricambiare questa fiducia. Dal prossimo anno mi auguro di fare bene e aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo della Vittoria che inseguiamo tutti».

