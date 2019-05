Faccia a faccia Raiola-Insigne, ma non ci sono offerte per il Napoli

di Pino Taormina e Marco Giordano

Un primo vertice per sondare umori e progetti di Lorenzo Insigne. Poi, magari, nelle prossime ore entrerà in scena anche Aurelio De Laurentiis. Ma in ogni caso, l'inquieto capitano del Napoli ieri pomeriggio ha incontrato Mino Raiola. Un vertice annunciato già da qualche giorno, che il talento di Frattamaggiore ha voluto anticipare per comprendere, meglio, cosa c'è sul tavolo. Nella stessa stanza anche papà Carmine e il cugino del super agente della star, Vincenzo. Di fatto Raiola ha rimandato ogni discorso alla fine della stagione. A suo modo, ridimensionando le ambizioni di Insigne: il suo rendimento degli ultimi tempi, gli ha spiegato, non giustifica la richiesta del Napoli che si avvicina ai 100 milioni. Se - la sintesi del pensiero di Mino ripetuta nel faccia a faccia - il club non abbassa il prezzo del cartellino, difficilmente andrà via da Napoli. In più Raiola ha invitato Insigne a entrare in «silenzio stampa» per qualche settimana. Nel contempo Raiola si guarda bene dal lanciare messaggi negativi al Napoli, né in pubblico né in privato. L'agente italo-olandese è chiaramente in una fase di studio. O si creano i presupposti per un trasferimento oppure terrà basso il profilo.



