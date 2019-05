Un milione e i diritti di immagine: mossa Raiola per blindare Insigne

di Bruno Majorano

Adesso sì: sorride. E allora quei musi lunghi di qualche settimana fa sembrano solo brutti e lontani ricordi. In contemporanea sul futuro di Lorenzo Insigne è tornato il sereno, proprio quello che nei giorni scorsi sembrava cupo e pieno di nubi scure. Non più. Il rigore ha avuto lo stesso effetto della Fata Tuchina su Cenerentola: la zucca è diventata carrozza e i topini si sono trasformati in bellissimi cavalli bianchi. Nel caso di Insigne i fischi sono diventati cori di affetto come i dubbi che sono diventati certezze. Quelle di restare a Napoli, con la fascia di capitano ben salda sul braccio.



