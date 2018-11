Napoli, Insigne vittima delle Iene: scenata di gelosia per la sua Genny

Sempre protagonista. Non sempre in campo. O meglio non solo. Lorenzo Insigne è uno che di questi tempi finisce spesso sotto i riflettori. Per una volta, però, non si è trattato di quelli di uno stadio. Sull'attaccante napoletano, infatti, sono stati puntati quelli delle telecamere de Le Iene. La trasmissione in onda su Italia 1 ha deciso di architettare uno scherzo ai danni di Lorenzo e il numero 24 del Napoli ha risposto alla grande. Complici perfetti degli autori della trasmissione televisiva, la moglie di Insigne (Genny) e un amico di famiglia. Lorenzo, ingelosito dagli atteggiamenti della sua signora, infatti, l'ha raggiunta in un locale noto per la movida napoletana, per coglierla sul fatto con un presunto regista che le faceva il filo. Scherzo riuscito alla perfezione e che si è concluso con le risate da parte di tutti: vittima e complici. Al termine delle riprese (lo scherzo andrà in onda nella puntata di domenica prossima) Lorenzo ha postato su Instagram una foto insieme alla moglie con scritto nella didascalia «My life» con tanto di cuore.



