Napoli,il selfie di Insigne con le baby azzurre è virale

Il Napoli ritrova il sorriso. Lo ritrova, soprattutto, Lorenzo Insigne che è protagonista del match contro il Verona dentro e fuori dal campo. Prima un'ottima prestazione, poi la felicità contagiosa per chi gli sta intorno e la voglia di festeggiare con uno stadio San Paolo quasi pieno in ogni settore.



Il napoletano, al fischio finale, ha anche approfittato per un simpatico selfie con le atlete più giovani della squadra femminile azzurra. Lorenzo ha preso lo smartphone di una delle ragazze e ha scattato una foto con tutto il gruppo di napoletane presenti al San Paolo in veste di raccattapalle. Un episodio simpatico che ha fatto subito il giro della rete - ricondiviso prontamente dalle ragazze - e che denuncia la serenità ritrovata dal capitano del Napoli.





