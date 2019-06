Napoli, Insigne è sempre più social: «Scaricate la mia nuova app»

Aveva dato appuntamento già ai fan qualche ora fa, ma ora ha rivelato a tutti l’ultima novità. No, niente mercato in ballo o voci sul futuro, ma da oggi Lorenzo Insigne sarà più vicino ai tifosi del Napoli.



Il capitano azzurro ha inaugurato la sua nuova app, una piattaforma social digitale per restare sempre a contatto con i tifosi. «Scaricatela, altrimenti ci resto male», ha scherzato Lorenzo nello spot di presentazione.



