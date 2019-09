Insigne show al party di Jenny: sorpresa e balli con Nino D'Angelo

«Sono contento per il gol, lo dedico a mia oglie che festeggerà il compleanno tra pochi giorni». Aveva chiuso così la partita di Lecce Lorenzo Insigne, con una dedica in diretta alla compagna di una vita. Jenny festeggia oggi il suo compleanno - il 24 è anche il numero di maglia scelto dallo stesso capitano azzurro - e ieri sera i due ne hanno approfittato per un grande party in città con amici e famiglia.



Insigne si è scatenato con il regalo a sorpresa per sua moglie, cantando insieme con Rosario Miraggio tra gli invitati alla festa. Poi ha lasciato il microfono a Gigi D'Alessio, scatenandosi in pista nel finale con un altro ospite eccellente come Nino D'Angelo.

