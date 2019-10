Insigne è (ancora) SpaccaNapoli: «Ma adesso reagisca»

di Dario Sarnataro

De Laurentiis sprona, a modo suo, Insigne, la cui reazione è attesa in campo. Nel frattempo con le loro opinioni i tifosi illustri provano a interpretare il momento, mettendosi dalla parte del patron o di Lorenzo, o anche a metà strada. «Ho apprezzato la chiarezza spietata di De Laurentiis esordisce Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli - perché c'è stato un tentativo di sgombrare il campo da ogni equivoco dopo tante chiacchiere. Insigne deve rispondere sul campo in modo razionale, ormai lui rappresenta il Napoli, è il capitano e quindi una figura molto importante sia per la squadra che per la città. Ha un'età matura per analizzare le parole del presidente senza farsi prendere dall'istinto ma canalizzandole in spinta propositiva in campo».



