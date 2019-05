Insigne si riprende il Napoli: il capitano titolare con il Cagliari

di Roberto Ventre

Il risveglio è stato piacevole, una bella sorpresa per Insigne lo striscione esposto di fronte casa sua a Posillipo. C'era scritto «Lorenzo resta con noi, comunque vada al tuo fianco», un cuore e la firma Emanuele, un giovane tifoso azzurro. Una giornata completamente diversa quella di ieri per il capitano che ha ritrovato il sorriso dopo il chiarimento del primo maggio a casa Ancelotti con i suoi manager Mino e Vincenzo Raiola, il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli. Un summit che ha avuto l'effetto di una schiarita sia per il presente che per il futuro di Insigne in maglia azzurra.



La quiete dopo la tempesta scatenatisi dopo i fischi dei tifosi del San Paolo al momento del cambio con Younes nella sfida o contro l'Arsenal. Un futuro a Napoli che a un certo punto sembrava a rischio e invece tutto è rientrato: Lorenzo e il club azzurro hanno manifestato la volontà reciproca di continuare insieme fino al 2022 e più avanti potrebbe esserci anche la possibilità di un dialogo per un eventuale prolungamento di contratto. Stop, quindi, alle voci di mercato per una sua eventuale cessione a giugno e tanta voglia di poter chiudere in maniera positiva un anno che finora ha riservato molte amarezze e poche gioie con soli tre gol segnati da Lorenzo nel 2019, i due in campionato contro Sampdoria e Sassuolo e quella in Europa League a Zurigo.



