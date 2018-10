Napoli, Insigne vale i tre punti d'oro: azzurri in testa al girone Champions

Un finale incredibile al San Paolo, Lorenzo Insigne regala agli azzurri la vittoria contro il Liverpool e Jurgen Klopp cade ancora a fuorigrotta. Napoli esulta ed esulta anche Ancelotti: i tre punti conquistati contro i Reds non sono solo una grande iniezione di fiducia per il futuro, ma valgono il primo posto del Girone C di Champions League.



Nell'altra gara della giornata, infatti, il PSG ha superato con tennistico la Stella Rossa. Neymar e compagni battono i serbi e trovano la prima vittoria della loro stagione europea, raggiungendo ora il Liverpool. Fanalino di coda proprio la Stella Rossa di Milojevic, che se la vedrà con il Liverpool nel prossimo turno.



Classifica:



Napoli 4

Liverpool 3

Paris Saint Germain 3

Stella Rossa 1

