Napoli, Insigne vede l'Arsenal: Lorenzo pronto a panchinare Milik

di Roberto Ventre

Il grande dubbio è lì in attacco. Mertens c'è, sia perché sta bene, meglio di tutti in questo momento nel reparto offensivo, sia per le sue caratteristiche ideali contro la difesa dell'Arsenal. Per l'altra maglia se la giocano testa a testa Milik e Insigne, con le quotazioni di Lorenzo in rialzo: queste le sensazioni emerse dall'allenamento di ieri, l'ultimo a Castel Volturno prima della partenza di oggi per Londra. Dopo la mezz'ora giocata contro il Genoa l'attaccante napoletano sta trovando maggiore brillantezza negli allenamenti anche se al momento non è ancora al top per reggere i novanta minuti. Sicuramente, però, la sua rimonta per un posto da titolare è partita, anche se poi la decisione di Ancelotti è destinata a protrarsi fino all'immediata vigilia della supersfida dell'Emirates.



