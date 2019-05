Napoli, la grazia del gol nel mezzo: che spettacolo Zielinski e Fabian

di Marco Ciriello

A ricercare la sostanza del carattere napoletano vengono fuori le facce e i corpi di Piotr Zielinski e Fabián Ruiz, che hanno arato il campo e anche l'Inter di Luciano Spalletti. Non sono solo tornati al gol, ma hanno sottomesso gioco e risultato, Ruiz con una doppietta e Zielinski con un gol che vale doppio, di quelli che poi racconti ridendo, per la perfezione geometrica della traiettoria, che dice imprendibile, e Handanovic da terra annuisce e si piega nelle spalle.



In una sera di grande spreco e di molto ping pong, Ruiz e Zielinski risultano anche molto concreti rispetto a Mertens e Milik, supplendo con grazia, alleggerendo i loro errori, e portando il Napoli alla sua ventiquattresima vittoria. Vero è che l'Inter è stata piegata facilmente vista l'intensità adottata e che il risultato poteva essere ancora più largo, si vedano le facce di Spalletti e Marotta a supporto della prestazione dimenticabile.



