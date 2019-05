Napoli-Inter, arbitrerà Doveri: al Var designato Banti

Sarà Daniele Doveri di Roma 1 a dirigere Napoli-Inter, posticipo della 37/a giornata del campionato di serie A in programma domenica 19 maggio alle 20.30. Da segnalare Banti al Var, lo stesso arbitro che ieri in finale di Coppa Italia ha negato un clamoroso rigore all'Atalanta.



Juventus-Atalanta, sempre in programma domenica alle 20.30 sarà diretta da Gianluca Rocchi di Firenze mentre l'anticipo di sabato tra Sassuolo e Roma sarà diretto da Fabio Maresca di Napoli. Il posticipo di lunedì, Lazio-Bologna, è stato affidato a Fabrizio Pasqua di Tivoli.

