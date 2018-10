Napoli-Inter, derby anti-Juventus: forza e debolezze dei due team

di Redazione Sport

Napoli e Inter a braccetto, seconde in classifica, a sei punti dalla vetta dopo le prime dieci giornate. Chi è la vera anti Juve? Gli azzurri negli ultimi anni hanno acquisito una maggiore abitudine a lottare per il vertice rispetto all'Inter che invece è tornata in Champions dopo un'assenza lunga sei stagioni.



IL GIOCO

Il Napoli ha cambiato allenatore e Ancelotti ha dato la sua impronta dopo gli anni di Sarri. Ma la squadra è praticamente la stessa con qualche innesto importantissimo come Fabian Ruiz e continua a giocare a memoria per la conoscenza perfetta tra i calciatori. L'Inter in tal senso ha cambiato molto di più negli ultimi anni e ci ha messo qualche giornata in più a trovare la quadratura del cerchio. Il Napoli propone un gioco più incisivo e vario in fase offensiva, l'Inter invece è più cinica e concreta sotto porta e soprattutto più potente da un punto di vista fisico.



I SINGOLI

Il Napoli ha una rosa assortita meglio rispetto all'anno scorso. Tenendo presente il nuovo assetto tattico, il 4-4-2, ci sono più soluzioni a centrocampo e Fabian Ruiz ha compensato la partenza di Jorginho. In difesa Ancelotti ha recuperato in pieno Maksimovic e in porta in attesa del ritorno di Meret sta ruotando Ospina e Karnezis. Il singolo che fa la differenza è Insigne che ora gioca più vicino alla porta e segna con maggiore continuità. L'arma in più di Spalletti è l'argentino Icardi.



IL CAMMINO

Napoli e Inter proveranno a restare a ridosso della Juve capolista. Lo scontro diretto Inter-Napoli è in programma il 26 dicembre al Meazza: il calendario prima della sfida di Milano sulla carta sembra più favorevole al Napoli. Allegri, il tecnico della Juve mette sullo stesso piano Napoli e Inter. «Le nostre rivali sono sia l'Inter che il Napoli. I nerazurri hanno tutto per competere, gli azzurri non sono cambiati nei giocatori e con Ancelotti sono ancora competitivi».





