di Mimmo Carratelli

La musica è finita, la Juve se ne va, che stupida serata. Il Napoli imbavagliato dall'Inter anche a San Siro. L'Inter non ha perso una sola partita contro le prime cinque della classifica.



Il pareggio fa male al Napoli che cede il comando del campionato alla Juventus, ora un punto avanti e con la partita da recuperare contro l'Atalanta (mercoledì a Torino).



È stata una estenuante, sfibrante partita di boxe tra un pugile leggero, il Napoli, e uno più pesante, l'Inter. Il pugile leggero ha ballato continuamente attorno al pugile pesante per sfiancarlo, l'ha pressato, l'ha asfissiato cercandone il punto debole per colpire.



L'Inter non ha offerto il punto debole e il Napoli ha preso il centro del ring inutilmente. È mancato il guizzo di Mertens, Callejon è rimasto un po' in ombra, Insigne ha mancato il kappaò col suo pugno a giro.



Alla fine, la scena è stata di Koulibaly. La sua sola ombra ha annichilito Icardi, Non si sa quanti palloni abbia giocato Koulibaly a San Siro. Un'infinità. È stato il regista del Napoli dalle retrovie, giocando a palla libera, mai marcato.



Ogni volta su un campo di calcio, quando l'arbitro fischia, un attaccante si sveglia e sa che dovrà correre più del difensore o verrà fermato. Ogni volta su un campo di calcio, quando l'arbitro fischia, un difensore sa che dovrà correre più dell'attaccante o quello farà gol. Ogni volta su un campo di calcio, che tu sia difensore o attaccante, l'importante è che corri, molto. Questa parabola, scopiazzata da quella molto più bella della gazzella e del leone di ogni mattina in Africa quando sorge il sole, è possibile che Kalidou Koulibaly la racconti a suo figlio Seni per dirgli la sua vita di corsa sui campi di calcio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO