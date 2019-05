Napoli-Inter, la festa dei tifosi: «Ma il prossimo anno si vinca»

di Oscar De Simone

Il Napoli affonda l’Inter che al San Paolo subisce una vera e propria “vendetta”. Gli azzurri rispondono oggi alla sconfitta dell’andata con quattro reti che non lasciano spazio a dubbi. La superiorità della formazione di casa è schiacciante e si vede fin dalle prime battute. I ragazzi di Spalletti sono incapaci di reagire le incursioni partenopee – al termine del match – portano alla realizzazione di ben quattro reti contro una sola dei nerazzurri. Grande soddisfazione da parte dei tifosi che all’esterno dello stadio, esprimono gratitudine alla squadra e sperano nella prossima stagione.



«Dal prossimo anno non possiamo sbagliare. Abbiamo una grande opportunità dopo il primo anno in azzurro di Ancelotti. La squadra dovrà puntare al bottino pieno perché manca da troppo tempo in città. Speriamo che il mister partecipi attivamente alla campagna acquisti che deve portare in città un paio di grandi campioni. Va bene la giovinezza, ma per vincere ci serve tanta esperienza e la giusta dose di cattiveria che può venire solo da chi ha già vinto qualcosa».

