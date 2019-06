James, Manolas, Dzeko e Barella: l'attacco alla Juve di Napoli e Inter

di Bruno Majorano

La Juve viene da 8 scudetti consecutivi e dopo il traumatico divorzio con Allegri ha deciso di puntare su Maurizio Sarri. Il cambio di panchina certamente provocherà degli scompensi nella squadra (come era accaduto anche nel primo anno della gestione Allegri), ma la rosa ultra competitiva e la presenza di Cristiano Ronaldo la propone ancora come la squadra da battere. Alle sue spalle c'è il così detto «Pianeta degli umani», perché fino ad oggi, e dopo 8 scudetti di fila, i bianconeri non possono che essere considerati extraterrestri.



