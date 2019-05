Koulibaly, la partita dell'orgoglio: ritrova l'Inter dopo i buu e il rosso

di Roberto Ventre

Inter-Napoli, la notte da incubo per Koulibaly al Meazza, il 26 dicembre 2018, cinque mesi fa: i buu razzisti dalla curva nerazzurra, la partita che proseguì regolarmente senza nessuna sospensione da parte dell'arbitro Mazzoleni. Nel finale il difensore senegalese atterrò Politano lanciato in contropiede e venne ammonito: visibilmente nervoso per tutto quello che aveva dovuto subire durante il match dalla curva interista reagì platealmente con un applauso all'arbitro e venne espulso (poi fu punito con due giornate di squalifica). Il Napoli restò in dieci e perse la partita con un gol al novantesimo di Lautaro Martinez. A fine partita Ancelotti usò parole durissime contro i cori razzisti negli stadi italiani minacciando che il Napoli si sarebbe fermato di fronte a un nuovo episodio del genere: dopo quella sera cominciò una lotta più ferrea contro il razzismo con le nuove regole più severe imposte dalla Figc. La curva nord del Meazza venne chiusa per due giornate, contro il Benevento in Coppa Italia e il Sassuolo in campionato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO