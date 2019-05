Napoli-Inter è Insigne vs Icardi: i capitani con le ombre lunghe

di Bruno Majorano

Un girone fa Mauro aveva la fascia e Lorenzo no. Oggi le posizioni si sono invertite. Colpa delle evoluzioni di una stagione piena di colpi di scena. Ma una cosa è certa: sia Insigne che Icardi non vivono un periodo facile.



Da Inter-Napoli del 26 dicembre scorso, ne sono successe di cose. Ad esempio: Lorenzo Insigne intanto ha ereditato la fascia di capitano dal braccio di Hamsik emigrato in Cina, mentre Icardi quegli stessi gradi li ha persi per volontà dello spogliatoio, della società e di Spalletti. E ancora. In occasione della sfida di San Siro, Lorenzo Insigne si è beccato un cartellino rosso e due giornate di squalifica che andandosi a sommare ad acciacchi fisici e malumori interni hanno contribuito a ridurre il numero delle sue presenze nel 2019 in campionato ad appena 9 apparizioni. Poco, anzi pochissimo per uno che fino a quel momento sembrava il punto fermo dell'attacco del Napoli. E Icardi? Tra polemiche più o meno dirette scatenate dalla moglie e manager Wanda Nara, ha saltato 6 gare di campionato e tutta l'Europa League dell'Inter.



