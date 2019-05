Napoli-Inter si gioca al San Paolo: i lavori non impediscono la gara

Nessuna variazione, Napoli-Inter si giocherà allo Stadio San Paolo. Il Commissario straordinario per l'Universiade, Gianluca Basile, ribadisce che non è previsto alcun cambio di sede per la partita di campionato tra Napoli e Inter, in programma il 19 maggio. «Il cronoprogramma per i lavori allo Stadio San Paolo non prevede alcuno spostamento della sede per la gara tra il Napoli e l'Inter, per quanto ci riguarda tutto procede come stabilito. Ai nostri uffici non è pervenuta alcuna richiesta», spiega il Commissario, smentendo immediatamente le illazioni sullo spostamento in campo neutro della partita di campionato.

