Meret, il numero uno a Napoli: «Sogno lo scudetto e la laurea»

di Pino Taormina

Inviato a Castel Volturno



C'è un bambino, avrà sei, sette anni e si chiama Alex. Ha un pallone e dei guanti che gli hanno regalato il papà e la mamma e gioca nel cortile della sua casa di Flambruzzo, una trentina di chilometri da Udine, nel cuore del Friuli. Ora quel bambino, che pochi giorni fa ha compiuto 22 anni, è il portiere titolare del Napoli e dell'Italia Under 21, in rampa di lancio anche per la Nazionale dei grandi.



Meret, se lo ricorda quel bambino? Cosa sta facendo?

«Sta pensando al pallone ed è con il suo compagno di banco Christian a immaginarsi su un campo di calcio vero. Una passione irrefrenabile. Poi il suo amico si iscrive nella scuola dei pulcini del Rivolto e lui riesce a convincere i suoi genitori a poterlo seguire. Ci resta due anni poi passa al Donatello e a dieci anni approda all'Udinese».



Sempre portiere o è andato in porta perché era il meno bravo?

«Sono stato sempre e subito portiere. Fin dal primo allenamento. Peraltro i guanti erano quelli di Buffon come il poster in camera: era il mio idolo, come per tanti della mia generazione. Buffon ha fatto la storia del calcio italiano e io volevo fare il portiere. Con la testa sempre al pallone».



Chissà che contenti, mamma e papà.

«Sono stati fantastici perché non mi hanno mai forzato, mi hanno accompagnato ogni giorno dalla scuola al campo di allenamento e viceversa. Non si sono mai persi una mia partita. Però non hanno mai smesso di dirmi che dovevo studiare. E avevano ragione: mi sono diplomato al liceo Scientifico e ora sono iscritto all'Università San Raffaele di Roma, al corso di laurea di scienze motorie. Al primo esame ho preso 28. Lunedì ne ho un altro, in psicologia».



Può servire per avvicinarsi alla sfida con l'Arsenal la psicologia?

«Sappiamo che sarà una gara difficile, ma noi ci arriveremo al meglio, nonostante lo scivolone di Empoli: conosciamo il loro valore, ma anche il nostro. Sappiamo anche che per migliorarci non dovremo più avere cali di rendimento, ne siamo consapevoli. A Londra ci aspetta una partita difficile ma siamo carichi e ci arriveremo al meglio. Senza dimenticare che domani con il Genoa vogliamo conquistare quei tre punti che ci servono per consolidare il nostro secondo posto».



Per accorciare il gap dalla Juventus cosa ci vuole?

«È evidente, ci serve concentrazione in ogni partita, non bisogna mai sbagliare atteggiamento: per arrivare primi in classifica ci vuole l'approccio giusto sempre, contro ogni avversario. D'altronde, la Juventus lo insegna: sono anni che non perde un colpo. La mentalità è una cosa che hanno dentro. Si vede, si capisce».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

