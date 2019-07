De Nicola, addio tra gioie e veleni: «Ma c'è chi non vedeva l'ora»

di Pino Taormina

Inviato ad Amorosi



Fa un certo effetto non vedere Alfonso De Nicola circondato dai suoi grafici e dai suoi appunti medici sui calciatori del Napoli. Ma dopo 14 anni si è interrotto il suo rapporto professionale con il club azzurro. A Dimaro non ci sarà. «E lo ammetto, sono triste ma vuol dire che farò un po' di vacanza».



Professore, va via per la gestione del caso Ospina?

«Non scherziamo, non c'entra nulla. Vado via perché a un certo punto il Napoli ha deciso che era meglio che le nostre strade si separassero. Tante volte l'ho pensato anche io che sarebbe stato giusto cambiare aria, ma poi il legame con la città e il calore dei tifosi mi hanno sempre fatto tornare sui miei passi. Stavolta, invece, non è così».



