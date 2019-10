Napoli, Insigne tende la mano: «Con Ancelotti obiettivi importanti»

Una settimana complicata, con la voglia di rifarsi stasera a Torino. Lorenzo Insigne sulla bocca di tutti, ma il capitano azzurro ora vuole soltanto tornare in campo e protagonista, magari proprio dal primo minuto. «Da napoletano, giocare con questa maglia è importante. Sono orgoglioso, sono il primo tifoso del Napoli», ha raccontato ai microfoni della Serie A Insigne. «Ho sempre sognato di giocare al San Paolo, vestire la fascia da capitano, fare gol, sentire i tifosi gridare il mio nome. Ogni volta è una emozione indescrivibile, voglio continuare a far felici i tifosi. Avere un pubblico così è fantastico».







«Il tifo napoletano ci ha sempre aiutato e speriamo continui sempre così, per noi è importante», ha continuato Insigne. «Altre squadre hanno cambiato allenatore, noi abbiamo continuato con Ancelotti. È stato un calciatore anche lui, sa cosa succede in campo, partiamo da una base solida e proveremo a raggiungere obiettivi importanti. Questo gruppo va avanti da molti anni. Sarà un campionato diverso, più bello: sono tornati allenatori importanti che permetteranno alla nostra Serie A di crescere e migliorare. Più di una squadra lotterà per lo scudetto».

