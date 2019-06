Napoli-James, avanti tutta: si può chiudere per 40 milioni

di Bruno Majorano

Le parole di ieri da parte del presidente De Laurentiis sono arrivate perentorie. E soprattutto hanno spazzato via ogni nube (e ogni dubbio) sul quello che è il primissimo obiettivo del mercato del Napoli in vista della stagione che verrà. Avanti tutta per James Rodriguez, perché il colombiano rappresenta il desiderio più grande di Carlo Ancelotti che ha in mente un Napoli a trazione anteriore con il colombiano a dirigere le operazioni nel ruolo di regista avanzato.



E allora? Il patron azzurro ha praticamente delegato tutta l'operazione delle mani sapienti di Jorge Mendes, non esattamente l'ultimo arrivato. Il potentissimo agente portoghese, infatti, ha il compito di ammorbidire la posizione del Real Madrid e convincere Florentino Perez a venire incontro alle richieste del Napoli. Da questo punto di vista, infatti, De Laurentiis fa affidamento sull'arte di Mendes da una parte, ma anche sulla volontà del giocatore dell'altra. James è stato chiaro con il club di Madrid: vuole il Napoli per ritrovare Carlo Ancelotti (suo allenatore prima al Real e poi al Bayern Monaco). Forte della volontà del giocatore, il club azzurro sogna di riuscire a strappare l'accordo migliore per quel che riguarda l'aspetto economico con gli spagnoli. Tutto balla attorno alla formula del prestito. Il Real vorrebbe quello con obbligo di riscatto (a cifre leggermente più basse), mentre il Napoli spinge per averlo con diritto, cosa che però prevede una spesa maggiore al momento della firma. L'operazione sembra comunque in via di definizione, anche se Mendes e Perez si siederanno a parlarne solo dopo che l'agente portoghese avrà risolto con l'Atletico il trasferimento di Joao Felix dal Benfica. È chiaro che l'iniziale richiesta di 55 milioni da parte del Real, sembra oramai superata. I blancos si sono convinti a scendere a più miti consigli e adesso si accontenterebbero di circa 40 milioni per lasciar andare via un giocatore che rischierebbe di rimanergli sul groppone essendo estraneo al progetto tecnico di Zidane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO