James, assalto dell'Atletico Madrid: Simeone mette sul piatto 42 milioni

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro-Folgarida



Spunta l'Atletico Madrid nella corsa per James Rodriguez: i Colchoneros avanzano sul colombiano con un'offerta già pronta al Real Madrid (42 milioni) per acquistare il fantasista sul quale c'è forte già da tempo il Napoli. Le voci dell'interessamento del club spagnolo sono partite ieri pomeriggio sulla stampa colombiana da «Gol Caracol», secondo cui la destinazione sarebbe gradita a James, voci riportate poi anche in Spagna da As.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO