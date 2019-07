Real mortificato in amichevole, sfuma James per l'Atletico Madrid

di Marco Giordano

Ci sono certe squadre che non possono permettersi certe sconfitte, ci sono certe rivalità che pesano in ogni momento dell'anno, ci sono certe gare, anche a luglio, che possono decidere anche l'esito di una trattativa. «Una vergogna», «Non si può perdere così», «Un Real ridicolo», «Zidane non riesce neppure ad entrare nello spogliatoio»: i titoli dei principali portali d'informazione spagnola lasciano poco spazio all'immaginazione, perché perdere un derby con l'Atletico Madrid, schiantati per 7-3 in un'amichevole negli Stati Uniti, per il Real è un tonfo pesantissimo, che deve avere risposte decise, che coinvolgono anche James Rodriguez.



