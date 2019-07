James, le ultime voci dalla Spagna: «Resta al Real Madrid se parte Isco»

Una finestra tutta nuova quella che si apre nella telenovela James Rodriguez. Dalla Spagna, fanno infatti sapere che il calciatore potrebbe anche restare al Real Madrid nella prossima stagione se i blancos riusciranno a vendere Isco in questa finestra estiva di mercato, così tenendo il colombiano da riserva nella squadra che allenerà Zinedine Zidane.



L'allenatore francese non si è lasciato nel migliore dei modi ma sa bene quali sono le qualità di James e non è detto che non possa tenerlo in rosa. La strategia del Real, secondo quanto riportato da Diario As, è chiara: vuole vendere il colombiano, ma non ha alcuna fretta e non scarta l'ipotesi di cessione all'Atletico. L'unica offerta arrivata da Napoli è il prestito chiesto da De Laurentiis, ma il club spagnolo non vuole saperne di lasciar andare il trequartista se non in via definitiva.



Per i blancos non sarebbe un problema vendere ad una diretta concorrente in città, ma non vuole regalare il calciatore e le cifre chieste nelle ultime settimane non si toccano. James è in vacanza fino al prossimo 29 luglio e la dirigenza madridista è convinta che in questa decade riuscirà a trovare la migliore soluzione per il colombiano, fosse anche la permanenza a Madrid.

