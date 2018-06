James Rodriguez chiama Napoli: «Io in Italia? Sì, può darsi»

di Bruno Majorano

A distanza di un Mondiale, negli occhi di tutti gli appassionati di calcio c'è ancora quella cartolina spedita dallo stadio Castelano di Fortaleza. La firma inconfondibile di James Rodríguez: stop di petto e tiro al volo. Un gesto tecnico che però non bastò alla sua Colombia per fare fuori il Brasile nei quarti di finale (la partita si concluse con la vittoria dei padroni di casa per 2-1). Quell'immagine, però, resta eccome, anche se negli anni a seguire il marchio del colombiano si è visto solo a tratti. Prima con il Real Madrid, dove è arrivato all'indomani di quel Mondiale, e poi il Bayern Monaco, dove ha ritrovato proprio Carlo Ancelotti.



«È un allenatore che ha molta qualità e credo che al Napoli possa fare bene», ha spiegato James Rodriguez dopo l'amichevole contro l'Egitto giocata a Bergamo in vista del prossimo impegno in Russia per le due nazionali. «Allena da molti anni e penso che per il Napoli sia un ottimo allenatore». Insomma, inutile negare che tra Ancelotti e James Rodriguez si sia creato un bellissimo rapporto di stima reciproca, nato in Spagna ai tempi del Real Madrid e consolidato in Germania nei pochi mesi vissuti insieme al Bayern di Monaco prima che l'italiano venisse esonerato dalla dirigenza tedesca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO