Napoli, Ancelotti chiama Mendes: James Rodriguez più vicino

di Marco Giordano

Si è mosso in prima persona, Carlo Ancelotti, per contattare Jorge Mendes e ottenere il via libera per James Rodriguez, il colombiano 27enne di proprietà del Real Madrid e che nell'ultima stagione ha giocato con il Bayern Monaco. Ebbene, l'agente delle stelle ha aperto al clamoroso trasferimento, anche perché Rodriguez sarebbe contento di essere nuovamente allenato dal tecnico che lo ha voluto a Madrid. Trattare con il Real non sarà semplice, anche perché la valutazione che i Blancos fanno del calciatore è superiore ai 60 milioni di euro. Ma il Napoli proverà l'assalto a El Bandido.



