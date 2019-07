Il Napoli vuole James a Dimaro: l'agente Mendes incontra Florentino

di Marco Giordano

Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro: pochi giorni, per regalare quell'effetto scenico straordinario al ritiro in Trentino, qualche ora di allenamento per arrivare in condizioni accettabili al vero vernissage stagionale, quello contro il Liverpool del 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo: anche un modo per mostrare, da subito, al Vecchio Continente quali sono le intenzioni del Napoli per la nuova stagione.



