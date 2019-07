E James aspetta una telefonata: corsa solitaria nei boschi sui social

Ha fatto perdere le proprie tracce, tra un aereo per il ritorno e le vacanze che stanno per finire. Ma intanto James Rodriguez si mostra solo ai suoi fan e solo sui social: il colombiano è tornato a fare capolino nelle scorse ore direttamente su Instagram, pubblicando una foto nelle sue storie che lo ritrae intento ad allenarsi, correndo nella natura.



Continua ad infittirsi il mistero del calciatore del Real Madrid che, nelle prossime ore, è atteso al ritorno nel quartier generale: il periodo di vacanze dopo la Copa America giocata con la Colombia, infatti, si esaurirà nel weekend ed è sempre più probabile che la cessione si definirà prima di agosto, visto che Zidane non vuole saperne di aprirgli la porta tra le merengues.





