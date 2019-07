Napoli e James mai così vicini: De Laurentiis chiama Florentino

di Gennaro Arpaia

Quanto manca ancora per vedere James Rodriguez in maglia Napoli? Poco, perché tra il calciatore colombiano e il club azzurro le distanze si sono assottigliate sempre più nelle ultime ore. Decisivo l’approccio, seppur superficiale, dell’Atletico Madrid, voci e non solo che sono arrivate precise all’indirizzo dello staff azzurro e che hanno fatto la differenza in casa Napoli, con il club di Aurelio De Laurentiis che ha accelerato nella trattativa ed ora è intenzionato a chiudere anche con la controparte spagnola.



Cosa è cambiato ieri? Il Napoli si è diviso: mentre De Laurentiis raggiungeva Dimaro in compagnia di Chiavelli, Giuntoli viaggiava a Madrid per poter seguire da vicino l’evolversi della trattativa. L’asse tra Dimaro e la capitale spagnola, però, è rimasto caldissimo in queste ore, con il patron azzurro che, accompagnato anche da Ancelotti, ha definito a distanza i dettagli di una trattativa che ora sembra destinata a chiudersi.



Non è un caso, infatti, che il patron azzurro non si sia proprio visto nelle sue prime 24 ore in Trentino.



Tra il calciatore e il Napoli non sembrano esserci troppi ostacoli - nonostante un contratto lungo che va delineandosi e che apre anche ai diritti di immagine del calciatore condivisi con la società -, ma il Real Madrid deve convincersi ed accettare le condizioni del Napoli: pagamento in due soluzioni del cartellino di James Rodriguez con la possibilità di accollarsi la cifra nel prossimo anno e a cavallo di due diversi esercizi.



La cifra di oltre 40 milioni di euro, dunque, non sembra essere più un problema per gli azzurri, piuttosto sono le modalità a fare la differenza, come dall’inizio della trattativa, ma anche questo sembra ostacolo ormai superato dagli azzurri. Ma il Napoli ed Ancelotti ora non vogliono più perdere tempo: anche nel pomeriggio le parti si sono riaggiornate e le distanze sembrano così minime da poter dare così il via libera ai sogni dei tifosi. Il calciatore, che nel frattempo in Colombia si gode le distanze e parla di Napoli con il futuro compagno di club David Ospina, aspetta così solo l’ok delle due società, con il Real Madrid di Zidane che l’ha già escluso dai convocati per il ritiro e vuole salutarlo prima della nuova stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA