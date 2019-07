James, il Napoli prova l'affondo: blitz di Giuntoli a Madrid per chiudere

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro Flogarida



Il Napoli è sempre più vicino a James Rodriguez, forte del gradimento del colombiano alla destinazione azzurra per ritrovare Ancelotti come allenatore, il tecnico che lo ha valorizzato al massimo nel Real e Bayern Monaco. Proprio questo aspetto rappresenta un vantaggio per il Napoli nella corsa per il fantasista nella quale si è inserito l'Atletico Madrid. Ieri blitz a nella capitale spagnola del direttore sportivo azzurro Giuntoli per incontrare Mendes, l'agente del calciatore: l'obiettivo è dare l'accelerata decisiva alla trattativa.



