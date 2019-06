Napoli, James saluta il Bayern «Mi sono sentito come a casa»

Il suo è uno dei nomi più caldi dell'estate di mercato napoletana, James Rodriguez ha salutato ufficialmente la sua esperienza biennale in Bundesliga ed è pronto a fare ritorno in Spagna, al Real Madrid. «Grazie infinite al Bayern, ai suoi dirigenti, ai tifosi e ai compagni di squadra. Sono stati due anni indimenticabili nei quali mi sono sentito come a casa. Porto con me i ricordi migliori, grandi insegnamenti e una esperienza unica. Grazie di tutto, vi auguro il meglio per il vostro futuro».



Il campione colombiano ha salutato così il club tedesco che due anni fa l'aveva prelevato in prestito dal Real ma che non ha riscattato in questi giorni il suo cartellino. Ancelotti, che l'aveva già allenato in Liga, aveva puntato forte su di lui anche in Bundes ed ora spera di poterlo riavere anche in Serie A. Il Real Madrid aspetta l'offerta giusta, ma il Napoli spera di abbassare le pretese da quei 45 milioni che i blancos si aspettano per poterlo liberare.





