Napoli, Jorginho ci crede ancora: «Non abbassiamo la testa ora»

Una gara difficile per chi doveva controllare il gioco in mezzo al campo. La strategia di Iachini e del Sassuolo era chiara: aggredire alto il Napoli per fermare Jorginho e le bocche di fuoco azzurro. Strategia riuscita per larghi tratti del match, con il centrocampista italo-brasiliano risucchiato dalla pressione neroverde e spesso indotto all'errore, prima del passaggio tecnico dal 4-3-3 al 4-2-3-1.



«Peccato per il risultato», ha scritto Jorginho dopo il match del Mapei Stadium. Il centrocampista napoletano, però, spera che il gruppo azzurro non subisca troppo la delusione dopo l'1-1. «Non abbassiamo la testa proprio adesso», ha scritto il playmaker dal suo account Instagram. Contro il Chievo, però, Jorginho non ci sarà: diffidato, è stato ammonito ieri a Reggio Emilia e sarà costretto a saltare la gara del San Paolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA