In archivio la sconfitta con la Juventus, per il Napoli è già tempo di pensare al Salisburgo, ostico avversario negli ottavi di finale di Europa League. Anna Trieste e i cuori azzurri, però, possono tornare sul big match del San Paolo che tante polemiche ha scatenato in città. Appuntamento a due passi dallo stadio San Paolo, da Bellone Concept Cafè. Live su Facebook.





