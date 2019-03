È la partita più attesa dell'anno: Carlo Ancelotti presenta così Napoli-Juventus in conferenza stampa dal centro tecnico di Castelvolturno. «Domani - esordisce - ci giochiamo la partita più importante del campionato contro la squadra più forte. Vogliamo dimostrare di essere competitivi anche contro di loro e di poter vincere. Rispetto all’andata abbiamo più sicurezze: eravamo all’inizio di un nuovo percorso, oggi ci siamo consolidati e stiamo bene fisicamente e mentalmente. Credo che non c’è occasione migliore di affrontare la Juve se non in questo momento».



Sul campo riabbraccerà Cristiano Ronaldo dopo i successi di Madrid: «Mi fa sempre piacere incontrare Cristiano, sappiamo quanto sia forte ma è giusto affrontare sempre i calciatori migliori. Non penseremo al Salisburgo, abbiamo tutto il tempo per pensarci». In panchina sfiderà Allegri: «Non so quanto Allegri mi somigli, è molto pratico e legge molto bene le gare rispetto agli avversari. È più concentrato sui calciatori che sui sistemi di gioco, anche io la penso alla stessa maniera».



Di futuro non si parla - «Chiudere la carriera a Napoli? È una ipotesi che posso considerare, ma è un discorso a lungo termine perché non voglio smettere a stretto giro. Io qui mi trovo bene e loro si trovano bene con me, quando c’è sintonia non bisogna darsi limiti» - meglio concentrarsi sulla partita di domani sera: «La Juve ha forza, prestanza fisica, esperienza. Noi non abbiamo tutte queste qualità, la gara per noi va indirizzata sotto il profilo del gioco e dell’intensità. Negli ultimi anni hanno vinto perché hanno investito molto, hanno storia e tradizione alle spalle per cui fa la differenza. Poi uno stadio di proprietà ti permette di avere un fatturato più elevato e investire più degli altri».



Il Napoli arriva alla supersfida con un distacco importante: «Qualche rimorso per le partite pareggiate c’è - confida Ancelotti - ma abbiamo anche vinto altre partite all’ultimo minuto. Però nell’ultimo periodo stiamo bene e lo abbiamo dimostrato, ora ce la giochiamo con la prima della classifica e mi piacerebbe confermare le buone sensazioni domani. Sono convinto che il San Paolo ci aiuterà, ci sarà un’atmosfera speciale perché ci teniamo a fare bella figura. Credo che possiamo essere nelle condizioni ottimali per poter vincere».

