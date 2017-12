È sfida Napoli-Juve per Darmian: Giuntoli offre contratto da 2 milioni

di Angelo Rossi

La confidenza fatta qualche giorno fa da De Laurentiis ai giornalisti inizia a materializzarsi: «Appena andiamo su un elemento, gli altri ci saltano addosso». Premesso che i nomi vengono sempre fuori, l'abilità sta nell'arrivare prima della concorrenza che in questo mercato è sempre agguerrita. Al calciomercato la tempistica gioca un ruolo determinante, così come la concorrenza, che in alcuni casi fa rima con azioni di disturbo. Capita così che in queste ore il Napoli scopre di dover fare la guerra con le solite note per centrare gli obiettivi di mercato: laddove è riuscito ad anticipare i tempi, ha portato a casa il risultato. Ad esempio, Ciciretti del Benevento, Machach del Tolosa e Younes dell'Ajax: tre colpi a parametro zero ma soltanto uno o due arriveranno dalle nostre parti a gennaio.



Sul terzino di fascia, il ds Giuntoli sa di dover fare la guerra: occhi puntati sempre su Darmian e Grimaldo, i quali sono stati raggiunti anche dalle offerte della Juventus, alla ricerca disperata di un difensore che sappia coprire la fascia sinistra visto che i bianconeri e Alex Sandro sono ormai ai saluti. Per Darmian, il Napoli mette sulla bilancia un contratto da due milioni all'anno, il giocatore ne vorrebbe 2,8. La Juventus si è spinta oltre, chiedendo informazioni, sia pure timide, su Ghoulam fresco di rinnovo contrattuale: l'algerino ha una clausola di circa 40 milioni valida per l'estero. Concreti e positivi gli approcci di Giuntoli con il Verona per Fares, diventato a sorpresa un reale cavallo sul quale scommettere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA