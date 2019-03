Live Napoli-Juventus 0-0 Ancelotti sceglie Milik e Insigne

Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita che avrebbe assegnato. La Juve di Alegri sembra avere messo da tempo in cassaforte la vittoria del campionato, ma il Napoli cerca i tre punti anche per dare corpo a un sogno che oggi parrebbe folle persino pensare.



In avvio pressione alta bianconera e Napoli sulla difensiva. Punizione pericolosa per la Juve al 3' per un fallo di Hysaj su Emre Can. Batte Bernardeschi ma gli azzurri sventano la minaccia. Sono le ripartenze la chiave del match per i partenopei.



LA PARTITA IN DIRETTA



1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 24 Insigne, 99 Milik.A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 6 Mario Rui, 9 Verdi, 11 Ounas, 13 Luperto, 14 Mertens, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 34 Younes, 42 Diawara. All. Ancelotti.1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic, 7 Ronaldo.A disposizione: 21 Pinsoglio, 22 Perin, 2 De Sciglio, 4 Caceres, 10 Dybala, 15 Barzagli, 18 Kean, 24 Rugani, 30 Bentancur, 37 Spinazzola. All. Allegri.Rocchi di Firenze.

