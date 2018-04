Napoli, il grande dubbio di Sarri: Mertens o Milik allo Stadium

Il conto alla rovescia è cominciato e il sogno è ancora vivo. Dopo il successo sull'Udinese e il pari della Juventus a Crotone, gli azzurri si preparano allo scontro diretto di Torino, sognando una vittoria che li porterebbe a -1 dai bianconeri. L'obiettivo è difficile ma che, come ha proclamato Lorenzo Insigne nella notte del San Paolo, «si può realizzare con grinta e cuore, andando a Torino con la testa giusta». Il Napoli allo Juventus Stadium non ha mai vinto: l'ultimo successo azzurro a Torino risale infatti al 2009, un memorabile 3-2 in rimonta con la doppietta di Hamsik e il gol di Datolo a replicare al momentaneo 2-0 bianconero. Il filo che lega quella partita a quella di domenica sera è proprio il capitano azzurro che sta arrivando alla fine di una stagione difficile, in cui è stato sostituito 25 volte su 33 partite di campionato, praticamente sempre.



Ma la serata di Torino può essere quella del riscatto per molti, a cominciare da Dries Mertens, che vorrebbe riprendersi la maglia da titolare ma deve attendere le riflessioni di Sarri sul ballottaggio con Arek Milik. Il tecnico azzurro sa che a Torino ci vorrà una partita perfetta e sa che il suo Napoli non è quello delle meraviglie del girone d'andata. Sarri ha riunito brevemente la squadra oggi all'inizio dell'allenamento, spiegando la grinta, la concentrazione e la voglia di lottare, che vuole vedere nel big match. Concetti ripresi oggi anche Piotr Zielinski: «Una vittoria preziosa al San Paolo. Ci aspettano le ultime partite molto intense, si combatte», ha scritto su Facebook il polacco postando una foto della classifica diventata più corta.



Intanto a Napoli i tifosi accendono preventivamente le polemiche dopo la designazione di Rocchi. Sui social molti ricordano che il Napoli ha sempre perso con lui in campo, e non rinunciano all'ironia: molti chiedono che a dirigere la sfida domenica sia un arbitro straniero, magari Michael Oliver, il fischietto della notte di Madrd. La tensione a Napoli è tutta sul match con la Juventus, sospesi anche i dialoghi a distanza sul contratto tra De Laurentiis e Sarri che però, ieri sera, non ha rinunciato a lanciare una frecciata: «Siamo aritmeticamente secondi - ha detto - l'obiettivo della società è raggiunto, ora possiamo divertirci». Il secondo posto sicuro significa per il Napoli una fetta maggiore di introiti sulla prossima Champions League. Ma i tifosi e la squadra non fanno calcoli, vogliono la vittoria e continuare a sognare lo scudetto.

