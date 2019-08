Sarri e Higuain, ecco i due traditori: Insigne accende Juventus-Napoli

di Roberto Ventre

Insigne l'anti Juve, Higuain l'anti Napoli. Il capitano azzurro è già in clima partita: «Abbiamo vissuto una settimana serena, anche se sappiamo che la sfida con la Juventus è sempre molto sentita. Stiamo lavorando bene, il successo di Firenze ci ha dato ulteriore spinta e siamo pronti per dare il massimo. Andiamo a Torino con concentrazione e fiducia», le parole di Lorenzo intervistato ieri da Sky e Radio Kiss Kiss. L'argentino ha ritrovato energie positive ed è ripartito forte in questa stagione, si gioca una maglia da titolare con Dybala per il big match contro la sua ex squadra.



